Le segreterie di Stato alla Sanità e al Territorio hanno aperto una manifestazione d’interesse internazionale per l’ampliamento della casa di riposo ‘La Fiorina’. L’obiettivo è raccogliere proposte per studi di fattibilità e possibili accordi contrattuali. La procedura mira a rafforzare l’assistenza agli anziani e a pianificare eventuali sviluppi futuri dell’istituto. La scadenza per la presentazione delle richieste è stata comunicata ufficialmente.

San Marino accelera sull’assistenza agli anziani. Le segreterie di Stato alla Sanità e al Territorio hanno lanciato un avviso internazionale per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate a studi di fattibilità e accordi contrattuali per l’ampliamento della Rsa ’La Fiorina’. L’obiettivo è rafforzare l’offerta di residenze sanitarie assistenziali, in linea con il Piano sanitario e socio-sanitario 2024-2026. "Vogliamo garantire standard elevati di accoglienza e assistenza agli anziani, rispondendo a un contesto demografico in rapida evoluzione", spiegano. Gli interessati – imprese, studi professionali e operatori sanitari, anche internazionali – potranno presentare studi tecnico-economici e proposte progettuali che includano analisi dell’impatto ambientale, soluzioni architettoniche e sostenibilità economica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ampliamento della casa di riposo. Aperte le manifestazioni d’interesse

