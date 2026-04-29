Bekaert 6 proposte per salvare Macchiareddu | il futuro di Assemini

Sono state presentate sei proposte al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la reindustrializzazione del sito Bekaert a Macchiareddu. Le proposte sono state avanzate con l’obiettivo di rilanciare la zona industriale di Assemini, coinvolgendo diversi soggetti e soluzioni per il futuro dell’area. La discussione riguarda le possibilità di riqualificazione e di nuove attività produttive nel sito interessato.

? Cosa sapere Sei proposte per la reindustrializzazione del sito Bekaert di Macchiareddu presentate al Mimit.. Il prossimo tavolo istituzionale a Roma è fissato per il 25 giugno.. Sei manifestazioni di interesse sono arrivate al tavolo del Mimit per il sito Bekaert di Macchiareddu, mentre la Regione Sardegna contesta duramente la posizione della multinazionale belga NV Bekaert SA riguardo alla gestione dello stabilimento di Assemini. L’incontro avvenuto a Roma ha riuniti i rappresentanti dell’azienda produttrice di corde metalliche per pneumatici, le istituzioni della Regione Sardegna e del Comune di Assemini, insieme alle organizzazioni sindacali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bekaert, 6 proposte per salvare Macchiareddu: il futuro di Assemini Notizie correlate Bekaert a Macchiareddu: 300 posti di lavoro a rischio chiusura?? Cosa sapere Sindacati manifestano a Cagliari contro la vendita dello stabilimento Bekaert di Macchiareddu. Sardegna, il Tar sospende l’ordinanza del Comune di Assemini per la bonifica dell’area industriale di Macchiareddu: nuova udienza a giugnoPer uno dei siti contaminati d’interesse nazionale, in una delle zone industriali più sensibili dell’hinterland cagliaritano, a ridosso della laguna...