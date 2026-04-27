I sindacati hanno organizzato una manifestazione a Cagliari per protestare contro la possibile vendita dello stabilimento Bekaert di Macchiareddu, che potrebbe mettere a rischio circa 300 posti di lavoro. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori, che temono ripercussioni sulla loro occupazione. La vicenda riguarda la volontà di cessione dell’impianto da parte dell’azienda.

?? Cosa sapere Sindacati manifestano a Cagliari contro la vendita dello stabilimento Bekaert di Macchiareddu. La chiusura del sito produttivo mette a rischio trecento posti di lavoro entro settembre. I sindacati Fiom Cgil, Fsm Cisl e Uilm Uil si sono mobilitati questa mattina davanti alla Prefettura di Cagliari per denunciare il rischio di una chiusura dello stabilimento Bekaert di Macchiareddu. La manifestazione, caratterizzata da presenze con bandiere e striscioni, ha portato una delegazione de .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bekaert a Macchiareddu: 300 posti di lavoro a rischio chiusura

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