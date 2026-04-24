Schumann e Beethoven | le note di Martinelli in scena

A Arezzo si tiene la XXI edizione del Festival Musicale Internazionale, organizzato dalla Fondazione Ivan Bruschi, che fa parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo. La manifestazione è realizzata in collaborazione con l’Associazione Musicisti Aretini. Durante l’evento, un musicista ha eseguito le composizioni di Schumann e Beethoven in scena. La giornata si svolge nella sede della fondazione, con pubblico presente all’interno delle sale espositive.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, ospita la XXI edizione del Festival Musicale Internazionale in collaborazione con l’Associazione Musicisti Aretini. Il programma della stagione, che prosegue fino all’8 maggio, vede le suggestive sale della Casa Museo Ivan Bruschi ospitare tanti concerti che, come da tradizione, porteranno in città giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi. Questa sera 24 aprile alle 21 verrà ospitato il bergamasco Daniele Martinelli, figlio d’arte e talento cristallino che proporrà al pubblico un programma molto accattivante con musiche di Schumann, Kurtag e Beethoven.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schumann e Beethoven: le note di Martinelli in scena Notizie correlate Filippo Gorini torna ad Ancona: il grande pianista porta al Teatro Sperimentale Beethoven, Schumann e SchubertTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) ANCONA-... Colleferro. L’Unitre è rimasta ammaliata dalla magia musicale delle note di Robert Schumann eseguite dalla Maestra Giuseppina MazzeiCronache Cittadine COLLEFERRO – L’Unitre sposa la musica: nella sede di Colleferro il 30 Gennaio si è tenuto il primo incontro “Lezione L'articolo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Schumann e Beethoven. Le note di Martinelli in scena; Quartetto di Cremona, 25 anni di magia; Venezia, Palazzetto Bru Zane: Come a Vienna con il Trio Atanassov; Classico sarà poi lei, al via una nuova stagione dedicata a Beethoven. Schumann e Beethoven: le note di Martinelli in scenaQuesta sera alle 21 a Casa Bruschi verrà ospitato il bergamasco figlio d’arte e talento cristallino che proporrà al pubblico un programma molto accattivante con musiche di Schumann, Kurtag e Beethoven ... lanazione.it Beethoven, Tchaikovsky e Schumann e le differenze nel suono del pianoforteGiovedì 30 maggio si tiene il settimo appuntamento della Stagione Artistica 2024 del Conservatorio Ghedini: alle ore 20.30 nella sala Mosca (via Roma 19) dell’Istituto si esibisce il pianista russo ... ideawebtv.it Presto in Polonia: Concerto op. 54 di Schumann con la Torunska Orkiestra Symfoniczna. Non vedo l'ora di lasciarmi trasportare dallo slancio di questa musica! 24 aprile 2026 - 19:00 CCK Jordanki Concert Hall, Torun Biglietti: https://www.tos.art.pl/en/no - facebook.com facebook Ispirata a un verso poetico, la “Primavera” di Robert Schumann è un’esplosione di energia dopo l’inverno: ottoni luminosi, ritmi vitali e speranza sonora. Buon ascolto! x.com