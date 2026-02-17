Filippo Gorini torna ad Ancona | il grande pianista porta al Teatro Sperimentale Beethoven Schumann e Schubert
Filippo Gorini torna ad Ancona dopo aver suonato in varie parti del mondo, portando un concerto con brani di Beethoven, Schumann e Schubert. La sua esibizione si terrà domenica 22 febbraio alle 17.30 al Teatro Sperimentale. Il pianista, conosciuto per la sua tecnica precisa e l’interpretazione intensa, si prepara a conquistare il pubblico della città con un repertorio classico.
ANCONA- Filippo Gorini torna ad Ancona. Domenica 22 febbraio, ore 17.30, il talentuoso pianista di fama internazionale sarà di nuovo in scena al teatro Sperimentale dove suonerà brani di Schumann, Schubert e Beethoven. Come lo scorso anno, il giovane musicista, Artista in Residenza degli Amici della Musica "G. Michelli" di Ancona, terrà una guida all'ascolto gratuita in preparazione del concerto: venerdì 20 febbraio, ore 18.30, presso lo showroom della Ditta Roberto Valli Pianoforti in Via Maggini 55 ad Ancona, il pianista lombardo introdurrà i brani spiegando il percorso che lo ha portato a scegliere di eseguire proprio questo particolare programma.
L’arte del pianista Gorini: "Vivo di silenzio e suono. Così rapisco il pubblico"Filippo Gorini, il pianista italiano di 33 anni, ha suscitato emozioni intense durante il concerto di ieri sera al Teatro Regio di Torino, dove ha interpretato pezzi di Beethoven, Schubert e Schumann, spiegando poi in un’intervista come vive di silenzio e suono per catturare il pubblico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Filippo Gorini: Con Schubert e Beethoven porto un po’ di bellezza in carceri, ospizi e scuoleBeethoven e Schubert non sono intrattenimento né beni di lusso. Aprono il cuore a chi li ascolta. Ecco perché è necessario portarli a chi non ha modo di avvicinarsi facilmente a loro. Il pianista ... repubblica.it
Un pomeriggio di riflessione con il pianista Filippo Gorini accompagnati da Bernardino Zappa intorno alla musica come fattore e promotore di protezione sociale e benessere Grazie Marco Mazzoleni facebook