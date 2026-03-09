A Caserta, durante un controllo notturno, gli agenti hanno fermato un ragazzo di 20 anni trovato in possesso di droga nella sua auto. Quando gli agenti si sono avvicinati, il giovane ha reagito aggredendo i poliziotti e cercando di sottrarsi al controllo. È stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, e gli è stata ritirata la patente.

Un giovane denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale nella notte tra domenica e lunedì a Caserta. L’episodio si è verificato lungo il Vialone Carlo III, dove gli agenti hanno individuato un’auto sospetta con tre persone a bordo. Controllo notturno e auto sospetta Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante un’attività di controllo del territorio, quando la Squadra Volante della Questura ha notato un veicolo fermo in un’area di sosta. Gli agenti si sono avvicinati ai tre occupanti, invitandoli a scendere dall’auto per procedere agli accertamenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caserta, 20enne beccato con la droga nell'auto sospetta aggredisce gli agenti, addio patente e denuncia

Articoli correlati

Leggi anche: In auto con droga e manganello: ritiro della patente e denuncia per un 40enne

Monza, aggredisce gli agenti in stazione: arrestato 20ennePrima si è reso molesto, poi ha aggredito i poliziotti e non contento ha pure preso a calci la camera di sicurezza in questura.

Una selezione di notizie su Caserta 20enne beccato con la droga...

Temi più discussi: Spaccio di droga in centro, 20enne arrestato. Beccato a vendere cocaina in strada; Spaccio a Mondragone, beccato con tre dosi di marijuana: denunciato; Lascia i domiciliari per spacciare hashish: arrestato 23enne.

Sorpreso con un panetto di fumo sotto al sedile dell'auto: 20enne nei guaiSorpreso con un panetto di hashish da 30 grammi nascosto sotto il sedile dell'auto. Un 20enne della provincia di Benevento è stato denunciato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di ... casertanews.it

Casal di Principe, in auto con 35 dosi di hashish: arrestato 20enneCasal di Principe (Caserta) – 35 dosi di hashish e 330 euro in contanti nascosti in un borsello: è quanto hanno trovato i carabinieri durante un controllo ... pupia.tv

#Caserta- Tentano di fare sesso sul porta bidoni davanti a ristorante #Cronaca #Giovani #Ristorante #Sesso #Bidoni #Chichibio #NanoTV - facebook.com facebook

#GdiF #Caserta in collaborazione con @guardiacostiera eseguito sequestro preventivo nei confronti di un titolare di un lido balneare la cui licenza era intestata ad un pregiudicato gravato da condanna definitiva per fatti di criminalità organizzata. #NoiconVoi x.com