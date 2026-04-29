Beccato durante una cessione di droga ad un cliente | denunciato un uomo per spaccio

Durante un'operazione di controllo, i carabinieri della compagnia di Paternò hanno sorpreso un uomo di 45 anni mentre consegnava droga a un cliente. L'uomo è stato quindi denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'episodio si è verificato nel corso di una attività di controllo condotta nella zona.