Beccato durante una cessione di droga ad un cliente | denunciato un uomo per spaccio
Durante un'operazione di controllo, i carabinieri della compagnia di Paternò hanno sorpreso un uomo di 45 anni mentre consegnava droga a un cliente. L'uomo è stato quindi denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'episodio si è verificato nel corso di una attività di controllo condotta nella zona.
I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Paternò hanno denunciato un 45enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L'intervento rientra nei servizi di controllo del territorio svolti in orario notturno. I militari hanno osservato e documentato una.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Spaccio di droga in centro, 20enne arrestato. Beccato a vendere cocaina in strada
Spaccio ad Ancona, arrestato un uomo al termine di un'operazione: i numeri del quantitativo di droga e denaroUn arresto e quasi tre etti di cocaina sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Ancona.