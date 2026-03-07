Un uomo di origini albanesi è stato arrestato ad Ancona al termine di un’operazione di polizia. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati quasi tre etti di cocaina e una somma di denaro ritenuta collegata all’attività di spaccio. L’arresto è stato effettuato in seguito a una serie di controlli mirati nel centro cittadino. La polizia ha comunicato i dettagli dell’operazione senza ulteriori commenti.

Un arresto e quasi tre etti di cocaina sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Ancona. Un uomo di origini albanesi è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo un’indagine che ha coinvolto anche la provincia di Perugia e il territorio di Monsano. L'operazione ad Ancona Le indagini e il pedinamento Il sequestro della droga tra Ancona, Monsano e Perugia L'arresto e le conseguenze giudiziarie L’operazione ad Ancona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri ad Ancona, nei pressi di piazza Rosselli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spaccio ad Ancona, arrestato un uomo al termine di un'operazione: i numeri del quantitativo di droga e denaro

Alto Garda: giovane arrestato per spaccio, quasi un chilo di droga e denaro contante sequestrati in casa.Un giovane dell'Alto Garda è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, trasformando la sua...

Droga, arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccioLa notte scorsa i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un’operazione di controllo del territorio finalizzata a...

