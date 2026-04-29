Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha deferito due persone trovate in possesso di strumenti utilizzati per scasso. Durante un servizio di controllo, gli agenti hanno fermato i soggetti e sequestrato gli oggetti che avevano con sé. Le due persone sono state accompagnate in questura e denunciate per possesso di attrezzi da scasso. L’operazione si inserisce in un’attività di prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri il personale della Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà due uomini rispettivamente di 35 e 42 anni, residenti a Napoli, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e foglio di via obbligatorio dal comune di Benevento della durata di 4 anni. Alle ore 12.00 circa, gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico intercettavano nella zona alta del capoluogo, zona spesso oggetto di furti in abitazione, un’autovettura Fiat 600 di colore nero con a bordo due giovani sospetti e, pertanto, decidevano di procedere all’identificazione degli occupanti. Nel...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Beccati con arnesi atti allo scasso; deferite due persone

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