Beccati con arnesi atti allo scasso; deferite due persone
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha deferito due persone trovate in possesso di strumenti utilizzati per scasso. Durante un servizio di controllo, gli agenti hanno fermato i soggetti e sequestrato gli oggetti che avevano con sé. Le due persone sono state accompagnate in questura e denunciate per possesso di attrezzi da scasso. L’operazione si inserisce in un’attività di prevenzione dei reati contro il patrimonio.
Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri il personale della Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà due uomini rispettivamente di 35 e 42 anni, residenti a Napoli, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e foglio di via obbligatorio dal comune di Benevento della durata di 4 anni. Alle ore 12.00 circa, gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico intercettavano nella zona alta del capoluogo, zona spesso oggetto di furti in abitazione, un’autovettura Fiat 600 di colore nero con a bordo due giovani sospetti e, pertanto, decidevano di procedere all’identificazione degli occupanti. Nel...🔗 Leggi su Anteprima24.it
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