Beccati con strumenti atti allo scasso | fermati alcuni cittadini stranieri

Questo pomeriggio, nel Rione Libertà, sono stati fermati alcuni cittadini stranieri trovati in possesso di strumenti utilizzati per scasso. Dopo il controllo, sono stati denunciati in stato di libertà. La vicenda riguarda persone di nazionalità straniera, fermate dalle forze dell’ordine nel corso di un servizio di prevenzione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sulle loro identità o sui motivi del controllo.

Denunciati in stato di libertà questo pomeriggio alcuni cittadini di nazionalità straniera al Rione Libertà. Gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato hanno notato il comportamento sospetto degli occupanti di due autovetture nel popoloso Rione Libertà ed hanno quindi fermato le auto facendo convergere sul posto tre pattuglie. Negli abitacoli hanno ritrovato strumenti atti ad offendere che probabilmente erano oggetti che avrebbero usato per portare a termine dei furti in abitazione. Gli agenti dunque hanno fermato i cittadini stranieri e li hanno condotti negli uffici della Questura di Via De Caro. Per loro è scattata la denuncia a piede libero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

