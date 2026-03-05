La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato un uomo di 37 anni, che aveva un ordine di esecuzione per la carcerazione. Contestualmente, un uomo di 31 anni è stato denunciato per possesso di attrezzi utili allo scasso. Entrambi sono stati coinvolti in operazioni condotte nelle ultime ore, che hanno portato a queste misure.

La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 37ennedestinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione e ha denunciato un 31enne per possesso di un arnese atto allo scasso. In particolare, nella serata del 3 marzo u.s., i poliziotti delCommissariato di P.S. distaccato di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) hanno rintracciato e tratto in arresto un trentasettenne napoletano, condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per ireati di estorsione e rapina. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi (AV). Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arnesi atti allo scasso: un arresto e una denuncia

Mirabella Eclano (AV): i Carabinieri intercettano una Maserati carica di arnesi atti allo scassoControlli serrati contro i reati predatori: intervento dell’Aliquota Radiomobile di Mirabella Eclano durante il pattugliamento notturno L’attività di...

In giro con gli arnesi da scasso, scatta la denuncia per tre uominiI carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato un 45enne, un 32enne e un 30enne, i primi due residenti nel comune di San Pietro Clarenza e il...

TROVATO CON ARNESI DA SCASSO, COLTELLO E BICI RUBATA, SCATTA LA DENUNCIA | 14/11/2025

Tutto quello che riguarda Arnesi atti.

Temi più discussi: Polizia di Stato: trovato con oggetti atti allo scasso durante un controllo; denunciato.; Gazzetta di Benevento; Arpaia, assolto 60enne accusato di possesso ingiustificato di attrezzi da scasso; Recuperata un'auto con targhe clonate, arnesi da scasso e sirena bitonale: quattro ricercati.

Belvedere, denunciati due uomini trovati con arnesi da scassoI Carabinieri della Stazione di Belvedere, impegnati in un servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, hanno ... siracusa.gds.it

Belvedere, denunciati due uomini in possesso di arnesi da scassoI Carabinieri di Belvedere, impegnati in un servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, hanno intercettato due pregiudicati, rispettivamente un catanese di 53 ... siracusaoggi.it

APRILIA: La perquisizione ha permesso di sequestrare diversi arnesi da scasso e oggetti atti a offendere trovati in suo possesso. - facebook.com facebook

Mirabella Eclano (AV): i Carabinieri intercettano una Maserati carica di arnesi atti allo scasso - x.com