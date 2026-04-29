Beatrice Venezi ha annunciato il suo licenziamento, che ha causato reazioni tra i membri del suo staff e collaboratori. La decisione è stata comunicata ufficialmente, anche se i motivi non sono stati resi pubblici. La notizia ha suscitato discussioni tra chi lavora con lei, con alcune voci che si sono concentrate sulle conseguenze di questa scelta. Finora, nessun dettaglio ufficiale è stato fornito riguardo alle motivazioni alla base del provvedimento.

Senza voler togliere nulla, per carità, caro direttore, al nostro Enrico Stinchelli per la sua difesa, direi, genetica di Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice per averne criticato la gestione in un’intervista all’estero- genetica per ragioni culturali o addirittura antropologici - vorrei contribuire ad affogare la esultante sinistra nelle acque della laguna ispirandomi a Piero Sansonetti per quanto ha scritto sull’Unità. Si, proprio l’Unità fondata da Antonio Gramsci - sì, proprio da Antonio Gramsci - nel 1924 e a lungo giornale ufficiale del Pci, più volte scomparso dalle edicole e infine riportatovi dall’editore e avvocato campano.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Beatrice Venezi, perché il caso del licenziamento affonda i compagni

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