Giorgia Meloni avrebbe approvato il licenziamento di Beatrice Venezi dal Teatro La Fenice. La fondazione del teatro ha comunicato di aver preso la decisione di allontanare la direttrice musicale, con il consenso del governo. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi procedurali. La decisione è stata resa nota in un momento di particolare attenzione sulla gestione del teatro.

Beatrice Venezi è stata allontanata dal Teatro La Fenice dopo un’intervista a La Nacion in cui criticava duramente l’orchestra e il pubblico veneziano. Giorgia Meloni avrebbe dato il via libera definitivo al “licenziamento”, definendo la scelta inevitabile a tutela dell’istituzione. Cala così il sipario sul rapporto tra il governo e la direttrice. Teatro La Fenice, allontanata Beatrice Venezi La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha annunciato domenica 26 aprile 2026 l’annullamento di tutte le collaborazioni future con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. La decisione, ufficializzata dal sovrintendente Nicola Colabianchi con il sostegno del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, è maturata in seguito a un’intervista rilasciata da Venezi al quotidiano argentino La Nacion.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Beatrice Venezi e Teatro La Fenice, Giorgia Meloni avrebbe dato il via libera al licenziamento: “Inevitabile”

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