Beatrice Venezi ha commentato la sua decisione di aver accettato l'invito di un'esponente politica, dichiarando di averlo fatto senza riflettere e di essere pentita. Dopo il suo licenziamento dalla direzione di un teatro lirico, Venezi ha espresso il suo punto di vista riguardo alla situazione, citando anche le persone coinvolte e le tensioni legate a questa vicenda. La situazione ha suscitato molte reazioni nel mondo culturale e politico.

Beatrice Venezi infine è stata costretta a lasciare, dopo il licenziamento dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Ma la separazione professionale fra la direttrice d’orchestra e il teatro ha recato con sé uno strascico di polemiche. Venezi porta avanti un atto d’accusa ai vertici dell’istituzione e si toglie qualche sassolino dalla scarpa parlando del Governo guidato da Giorgia Meloni. La bacchetta sostiene di essere stata trattata come “carne da macello”. Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice Beatrice Venezi si dice “serena”, nonostante il verminaio di polemiche. La direttrice d’orchestra ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera da Los Angeles.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Beatrice Venezi pentita d'aver accettato l'invito di Meloni, "carne da macello, tornassi indietro non cederei"

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