Ormai è indifendibile | così Giorgia Meloni ha dato l’ok al licenziamento di Beatrice Venezi

«Ormai è indifendibile». È stata Giorgia Meloni in persona a dare il via libera definitivo alla cacciata di Beatrice Venezi dal teatro La Fenice. La premier l’ha sempre difesa anche nell’imbarazzo crescente, scrive oggi il Corriere della Sera. Ma dopo la sconfitta nel referendum ha cambiato linea: «Non difendo più nessuno, non metto più la mia faccia come scudo degli errori degli altri: chi sbaglia paga, con onestà e rigore». Il riferimento, chiaro, è a Daniela Santanchè, Andrea Delmastro e Giusi Bortolozzi. E ha deciso che il governo si muove «a tutela dell’istituzione» e a scapito di «continue rivendicazioni eccessive e inutili». Meloni e Venezi.🔗 Leggi su Open.online

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