L'ex attaccante di Bologna e Sassuolo ha parlato del derby emiliano, sottolineando come, se potesse tornare indietro, avrebbe fatto come Berardi. Ha anche chiesto informazioni su Orsolini, chiedendosi dove sia finito, e ha menzionato di essere stato ignorato da Van Gaal. Durante l'intervista, ha evidenziato come le due squadre siano caratterizzate da un'anima offensiva.

Del come ha conosciuto Fabio Grosso (“Merito di una foto che gli chiesi da campione del mondo.”) approfondiremo. Del fatto che Nicola Sansone sia dentro al Sassuolo e al Bologna, beh, anche questo va approfondito. Nicola è appena diventato papà per la terza volta (“Si chiama Azzurra Maria” dice Nicola) e parte della sua carriera si è svolta proprio in neroverde, fino a raggiugere l’Europa League, e in rossoblù, voluto da Sinisa e anche vestendo la maglia numero 10. Sassuolo un punto sotto il Bologna, derby che può valere l’ottavo posto e poi si vedrà cosa può davvero contare arrivare ottavi o poco più su. Nicola, si è più divertito nei due anni di Sassuolo o nei quattro di Bologna? “Bella domanda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sansone: "Tornassi indietro farei come Berardi. Orsolini dov'è finito? Io ignorato da Van Gaal..."

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