Beatrice Venezi ha dichiarato di non aver ricevuto chiamate da membri di Fratelli d’Italia e ha affermato di essere stata utilizzata come bersaglio perché non è iscritta al partito. La compositrice ha commentato anche sulla sua posizione politica e sulle dinamiche tra lei e i rappresentanti del partito di destra. La sua presa di posizione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni tra artisti e figure politiche.

Beatrice Venezi contro Giorgia Meloni (e Fratelli d’Italia ). Perché se potesse tornare indietro nel tempo, l’ormai ex direttrice del Teatro La Fenice di Venezia, “licenziata” dopo l’accusa di nepotismo all’orchestra, “non cederei alla richiesta insistente di Meloni di suonare a un convegno di FdI, prima del voto del 2022. Guardi lei quanti danni ho avuto in cambio. Sono stata fatta carne da macello, nessuno mi ha tutelata “. Già, nessuna protezione, almeno fino all’epilogo finale. Lo dice Venezi in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Se Meloni mi ha chiamata? Non ho sentito nessuno di FdI. Le uniche testimonianze di solidarietà le ho avute da Salvini, Ceccardi e Santanchè “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Beatrice Venezi: “Meloni? Nessuno di FdI mi ha chiamata. Hanno fatto di me carne da macello perché non ho tessere”

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