Galeazzo Bignami ha commentato il licenziamento di Beatrice Venezi dalla Fenice, affermando che è una giovane e competente professionista. La notizia ha fatto discutere, anche perché Venezi è stata ufficialmente sollevata dal suo incarico. Bignami ha aggiunto che la sua decisione riguarda motivi legati alla famiglia, senza fornire ulteriori dettagli. La questione ha attirato l’attenzione nel mondo della musica e della cultura.

"Beatrice è brava e giovane". Galeazzo Bignami commenta così la notizia del licenziamento di Beatrice Venezi dalla Fenice. Il capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera precisa che "reputavo arrogante la sinistra quando contestava Colabianchi perché nella sua autonomia aveva nominato Beatrice Venezi, non ho intenzione di essere altrettanto arrogante e commentare oggi che con la solita autonomia ha scelto diversamente. Beatrice è brava e giovane. Fino ad oggi ha pagato non essere figlia di musicisti e non essere di sinistra. Noi ci batteremo sempre per una nazione in cui chi è bravo può andare avanti anche se non è di sinistra". La direttrice d'orchestra doveva entrare in carica il 1 ottobre e ricoprire il ruolo per quattro anni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice, Bignami: "Paga per la sua famiglia"

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