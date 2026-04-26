Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice | Ha infangato il nome del Teatro Lo scontro coi musicisti e l’ultima intervista | cos’è successo

Beatrice Venezi è stata sollevata dal suo incarico di direttore dell'Orchestra della Fenice di Venezia. La decisione è stata comunicata in seguito a un conflitto con i musicisti e alle dichiarazioni rilasciate in un’ultima intervista. La notizia è stata resa nota ufficialmente dal teatro, che ha affermato che Venezi ha infangato il nome dell’istituzione. La decisione è stata confermata anche da fonti vicine all’organizzazione.

Beatrice Venezi non è più la direttrice – anzi, il direttore – dell’Orchestra della Fenice di Venezia. Licenziata dopo le polemiche sorte per un’intervista a un giornale straniero. Lo ha fatto sapere oggi, domenica 26 aprile, lo stesso teatro. «La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi», si legge in una nota della Fondazione. «La decisione – si spiega – è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra.🔗 Leggi su Open.online

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