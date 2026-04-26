Dopo quasi un anno di polemiche, la Fondazione Teatro La Fenice ha deciso di interrompere ogni collaborazione futura con il maestro Beatrice Venezi. La decisione è stata comunicata oggi dal sovrintendente Nicola Colabianchi e rappresenta la conclusione ufficiale di una vicenda che ha attirato l’attenzione pubblica e mediática. La scelta segue le recenti tensioni e controversie legate alle dichiarazioni e alle posizioni espresse dalla direttrice d’orchestra.

La telenovela si è chiusa, dopo quasi un anno, nel modo peggiore. La Fondazione Teatro La Fenice ha annunciato oggi, tramite il sovrintendente Nicola Colabianchi, di aver deciso di “annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi”. Un esito improvviso, ma non del tutto inatteso visto che la Venezi era finita nel mirino per una intervista, rilasciata a un giornale argentino, nella quale la direttrice d’orchestra, accusata di essere “amica” di Giorgia Meloni, aveva ribaltato le accuse di essere “raccomandata” parlando del nepotismo tra gli orchestrali. La Fenice rompe la collaborazione con Beatrice Venezi. La decisione,...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ha vinto l’odio della sinistra: “La Fenice” rinuncia a Beatrice Venezi dopo l’ultima polemica

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