Il governo ha preso posizione a favore del direttore d’orchestra, difendendo la sua professionalità e annunciando un nuovo incarico per lei. La vicenda riguarda una musicista di rilievo che, secondo alcune dichiarazioni, ha dovuto abbandonare un ruolo a causa di un pregiudizio ideologico. La questione ha suscitato discussioni pubbliche sulla libertà artistica e le scelte nel mondo della musica.

Beatrice Venezi? «Una grande artista ha dovuto lasciare per un pregiudizio ideologico», dice Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario a Palazzo Chigi con delega all’attuazione del programma, a proposito dello stop del Teatro La Fenice alla collaborazione con la direttrice d’orchestra, nominata e osteggiata fin dall’istante dopo l’incarico, dagli orchestrali. Il sovrintendente del Teatro «ha agito in autonomia», ha precisato Fazzolari, ribadendo la separazione dei piani in questa controversa e discussa vicenda che spesso ha confuso le linee di confine tra professionalità e polemiche politiche, merito culturale e pregiudizio ideologico. Fazzolari, «Venezi grande artista, lascia per pregiudizio ideologico».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Beatrice Venezi, il governo difende il direttore d’orchestra dai veti ideologici e rilancia: con un altro incarico

BEATRICE VENEZI RESTA AL SUO POSTO: VANO LO SCIOPERO A OLTRANZA DEGLI ORCHESTRALI #beatricevenezi

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