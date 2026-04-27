Il Teatro La Fenice di Venezia ha deciso di interrompere prima dell’inizio la collaborazione con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. La separazione è avvenuta in modo turbolento, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle motivazioni o sui passaggi successivi. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal teatro, senza indicare eventuali cause o ripercussioni future.

Termina prima ancora di iniziare e in modo turbolento il rapporto di collaborazione tra il Teatro la Fenice di Venezia e il maestro Beatrice Venezi. Dopo le polemiche dei mesi scorsi per la nomina del direttore d’orchestra toscano, ritenuto vicino all’attuale Governo e in particolare a Fratelli d’Italia, dopo essere stata sempre difesa dall’istituzione veneziana e in particolare dal sovrintendente Nicola Colabianchi, nella giornata di domenica è arrivata la clamorosa interruzione del rapporto di collaborazione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è legata alle polemiche scoppiate per un’intervista rilasciata da Venezi al quotidiano argentino ‘La Nacion’ in cui affermava che i posti nell’orchestra veneziana si tramanderebbero ‘di padre in figlio’.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Beatrice Venezi, la Fenice interrompe il rapporto con la direttrice d’orchestra

Beatrice Venezi - la infangano ma lei sempre a testa alta #shorts #beatricevenezi

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