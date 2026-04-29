Beatrice Re ha presentato il progetto “Estate Paideia”, un'iniziativa che organizza vacanze per minori disabili e le loro famiglie. Durante l'iniziativa, si sono sottolineate le opportunità offerte dal volontariato per entrare in contesti diversi rispetto alle proprie attività quotidiane. La proposta mira a favorire momenti di svago e supporto per le famiglie coinvolte.

“Molto spesso il volontariato è un modo per entrare in mondi del tutto diversi da quelli della propria professione. Per me invece la collaborazione con Paideia, iniziata nel 2017 quando ancora studiavo, è del tutto in sintonia con la mia professione, anzi mi ha spinta a conseguire due specializzazioni e diventare insegnante di sostegno”. Beatrice Re ha 29 anni e vive in provincia di Cuneo. La Fondazione Paideia è nata nel 1993 per volontà delle famiglie torinesi Giubergia e Argentero con lo scopo di sostenere le famiglie con disabilità, prendendosi cura delle famiglie intere – nel 2025, ad esempio, sono state 1041 – e offrendo loro un aiuto mirato ma anche momenti di svago e allegria.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Beatrice Re e il progetto “Estate Paideia”: “Portiamo in vacanza i minori disabili, ma anche le loro famiglie”

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