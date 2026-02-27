Un progetto dell’Associazione famiglie di disabili mira a offrire più di un semplice corso di sport. Si tratta di un percorso che accompagna le persone con disabilità verso una maggiore autonomia, integrandosi con altri strumenti di supporto e formazione. L’obiettivo è favorire la crescita personale e rafforzare le capacità di autodeterminazione, superando le barriere che spesso limitano la loro partecipazione attiva nella società.

TERNI "Non un semplice corso di sport, ma l’anello mancante di un percorso ambizioso verso la piena autodeterminazione". Così l’ Associazione famiglie di disabili (Afad) presenta “ FlyAut –Un volo verso l’autonomia ”, progetto integrato che fonde scienza, sport e cittadinanza attiva "per riscrivere il futuro di dieci ragazzi con disturbi dello spettro autistico e disabilità cognitiva". "Il progetto FlyAut non nasce in modo isolato - spiega Afad, presieduta da Delfina Dati –, ma rappresenta la naturale evoluzione e il completamento del percorso iniziato con successo attraverso “Laborando”. Se quest’ultimo, sostenuto dalla Fondazione Carit, si è concentrato sulla formazione professionale e sull’inserimento nel mondo del lavoro attraverso i laboratori di cucina, FlyAut alza l’asticella puntando all’autonomia esistenziale a 360 gradi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla formazione alla piena autodeterminazione. Il progetto dell’Associazione famiglie di disabili

Leggi anche: “Buon 2026, un anno che accoglie”, dalla formazione alla pratica: a Pomigliano il Progetto Artigiani del Sé celebra l’Inclusione tra degustazioni e clownterapia

Il salvataggio di uno struzzo dalla piena dell'AnieneLe immagini del salvataggio di uno struzzo travolto dalla piena dell’Aniene raccontano uno dei tanti interventi portati a termine in queste ore dai...

Discussioni sull' argomento Dalla formazione alla piena autodeterminazione. Il progetto dell’Associazione famiglie di disabili; NEWSLETTER 20/02/26 - Il Garante privacy sanziona eCampus, stop al...; Chiarimenti iter formativi non riconosciuti dalla Federazione Italiana Golf; Il Centro Salam ha due nuovi cardiochirurghi: le testimonianze di Ahmed e Nada.

Dalla formazione alla diplomazia: il ruolo geopolitico delle università italiane nel mondoNon più soltanto luoghi di formazione e di ricerca, ma anche spazi di dialogo tra culture e visioni differenti. In altri termini, vere e proprie «arene geopolitiche», capaci di costruire ponti, ... ilsole24ore.com

Agrigento Oggi. . Formazione, eventi e nuove sfide nel calice. L’Associazione Italiana Sommelier Sicilia fa il punto sulle attività della delegazione Agrigento–Caltanissetta con il delegato Lillo Trupia: corsi di primo e terzo livello già avviati, nuove partenze in pr - facebook.com facebook