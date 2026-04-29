Beatrice Ana Maria si spegne a 17 anni sognava di diventare stilista

Una giovane residente a Cittadella è deceduta all’età di 17 anni a causa di una malattia cerebrale rara. La ragazza, nota per il suo sogno di diventare stilista, non è riuscita a superare le complicazioni legate alla patologia. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e familiari, che avevano seguito con affetto il suo percorso. La famiglia ha confermato la scomparsa, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze.

Una rara malattia cerebrale ha portato via Beatrice Ana Maria Ivascu, appena 17 anni, residente a Cittadella.La ragazza si è spenta domenica scorsa, al termine di un lungo e difficile percorso iniziato il 24 aprile 2025, quando, a seguito di un malore, era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Lavorava al bar della stazione e sognava di diventare psicologa: chi era Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni Leggi anche: «Giulia sognava di diventare illustratrice ed esprimersi attraverso l'arte» Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Beatrice Ana Maria si spegne a 17 anni, sognava di diventare stilista; Diagnosi del tumore nel giorno del suo compleanno, muore a 17 anni; CITTADELLA | Scopre il tumore e dopo 10 mesi di lotta muore a soli 17 anni. Beatrice, la secondogenita di Anna Tatangelo, è nataIl mondo della musica italiana accoglie una nuova felicità: Anna Tatangelo ha dato alla luce la sua secondogenita, Beatrice, in una clinica di Roma. La notizia è stata confermata da Adnkronos, ... notizie.it Colazione sana… spiegata da una bimba di 3 anni Beatrice oggi si è preparata da sola la sua colazione pancake yogurt bianco fragole granella di mandorle Nessuna ricetta complicata. Nessuna abilità particolare. Solo ingredienti semplici, co - facebook.com facebook