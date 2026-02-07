Lavorava al bar della stazione e sognava di diventare psicologa | chi era Zoe Trinchero uccisa a 17 anni
Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni che lavorava al bar della stazione, è stata trovata morta. Sognava di diventare psicologa e aiutare gli altri, ma la sua vita è stata stroncata troppo presto. La polizia indaga sulla sua morte, ancora avvolta nel mistero.
I sogni distrutti a 17 anni, uccisi insieme a lei. Zoe Trinchero voleva diventare psicologa “per aiutare gli altri”. Nel frattempo lavorava al bar della stazione, ma poche ore dopo la fine del suo turno è stata uccisa. Un altro femminicidio, l’ennesimo: Alex Manna, reo confesso, ha detto di averla finita a pugni, prima di gettarla esanime nel rio Nizza, in provincia di Asti. A Nizza Monferrato, una città di diecimila abitanti dove tutti conoscono tutti, la ricordano come una ragazzina allegra, solare e col sogno di diventare psicologa. Una diciassettenne capace di suscitare affetto e simpatia al primo sguardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Zoe Trinchero
Nizza Monferrato sotto shock: Zoe Trinchero uccisa a 17 anni, in carcere un 20enne
Nizza Monferrato si sveglia sotto shock dopo la tragica morte di Zoe Trinchero, una ragazza di appena 17 anni.
Zoe Trinchero uccisa e gettata in un torrente a 17 anni, la mamma: «Ha incontrato un ragazzo». Un amico in caserma
La ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta in un torrente.
Ultime notizie su Zoe Trinchero
Argomenti discussi: Firenze, lavora part time ma con orari che cambiano di continuo e comunicati su WhatsApp: fa causa e la vince; Leonardo Leuci: La notte non deve più farci paura; A Roma due artisti hanno trasformato una galleria d’arte in un bar funzionante; Crans-Montana, ricordo le prime urla appena scoppiato l’incendio.
Il lavoro al bar e la voglia di indipendenza: chi era Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta a Nizza MonferratoSi chiamava Zoe Trinchero la 17enne trovata morta a Nizza Monferrato. La ragazza aveva iniziato a dicembre a lavorare in un bar della stazione e a breve avrebbe visto il suo contratto trasformarsi in ... fanpage.it
Il lavoro al bar e il sogno psicologia, «tutti adoravano Zoe»Una ragazzina allegra, solare e con un sogno: diventare psicologa per aiutare gli altri. Non importa chi sia a parlare: a Nizza Monferrato, una città di diecimila abitanti dove ... msn.com
Si chiamava Zoe Trinchero la 17enne trovata morta a Nizza Monferrato. La ragazza aveva iniziato a dicembre a lavorare in un bar della stazione e a breve avrebbe visto il suo contratto trasformarsi in un accordo di lavoro a tempo indeterminato facebook
Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero,la 17enne trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato. Ascoltato a lungo dagli investigatori e,davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria,ha confessato x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.