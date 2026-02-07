Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni che lavorava al bar della stazione, è stata trovata morta. Sognava di diventare psicologa e aiutare gli altri, ma la sua vita è stata stroncata troppo presto. La polizia indaga sulla sua morte, ancora avvolta nel mistero.

I sogni distrutti a 17 anni, uccisi insieme a lei. Zoe Trinchero voleva diventare psicologa “per aiutare gli altri”. Nel frattempo lavorava al bar della stazione, ma poche ore dopo la fine del suo turno è stata uccisa. Un altro femminicidio, l’ennesimo: Alex Manna, reo confesso, ha detto di averla finita a pugni, prima di gettarla esanime nel rio Nizza, in provincia di Asti. A Nizza Monferrato, una città di diecimila abitanti dove tutti conoscono tutti, la ricordano come una ragazzina allegra, solare e col sogno di diventare psicologa. Una diciassettenne capace di suscitare affetto e simpatia al primo sguardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lavorava al bar della stazione e sognava di diventare psicologa: chi era Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Nizza Monferrato si sveglia sotto shock dopo la tragica morte di Zoe Trinchero, una ragazza di appena 17 anni.

La ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta in un torrente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Firenze, lavora part time ma con orari che cambiano di continuo e comunicati su WhatsApp: fa causa e la vince; Leonardo Leuci: La notte non deve più farci paura; A Roma due artisti hanno trasformato una galleria d’arte in un bar funzionante; Crans-Montana, ricordo le prime urla appena scoppiato l’incendio.

Il lavoro al bar e la voglia di indipendenza: chi era Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta a Nizza MonferratoSi chiamava Zoe Trinchero la 17enne trovata morta a Nizza Monferrato. La ragazza aveva iniziato a dicembre a lavorare in un bar della stazione e a breve avrebbe visto il suo contratto trasformarsi in ... fanpage.it

Il lavoro al bar e il sogno psicologia, «tutti adoravano Zoe»Una ragazzina allegra, solare e con un sogno: diventare psicologa per aiutare gli altri. Non importa chi sia a parlare: a Nizza Monferrato, una città di diecimila abitanti dove ... msn.com

Si chiamava Zoe Trinchero la 17enne trovata morta a Nizza Monferrato. La ragazza aveva iniziato a dicembre a lavorare in un bar della stazione e a breve avrebbe visto il suo contratto trasformarsi in un accordo di lavoro a tempo indeterminato facebook

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero,la 17enne trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato. Ascoltato a lungo dagli investigatori e,davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria,ha confessato x.com