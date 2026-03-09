A Milano, in occasione della Giornata internazionale della donna, è stata realizzata un’opera di Tvboy che raffigura un cuore disegnato su un foglio. L’evento si è svolto alla presenza di Gino, padre di una ragazza vittima di femminicidio, e ha coinvolto la Fondazione dedicata a Giulia Cecchettin, che sognava di diventare illustratrice e di esprimersi attraverso l’arte.

Giulia Cecchettin che disegna un cuore su un foglio. È l'opera di Tvboy realizzata a Milano in occasione della Giornata internazionale della donna per la Fondazione Giulia Cecchettin, alla presenza di Gino, padre della ragazza vittima di femminicidio. Il gesto del disegnare richiama la creatività e il sogno di diventare illustratrice di Giulia Cecchettin. Il cuore, elemento centrale dell'opera, «diventa un simbolo universale di amore sano, fondato sul rispetto e sulla libertà dell'altro», nel pensiero dell'artista. Violenza sulle donne: i segnali cui prestare attenzione spiegati dall'esperta. guarda le foto L'opera è stata realizzata su uno dei muri esterni in prossimità del Mudec – Museo delle Culture, misura tre metri di altezza per un metro e mezzo.

«Giulia sognava di diventare illustratrice ed esprimersi attraverso l'arte»

