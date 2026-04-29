? Cosa sapere L'evento Seventy Mood si terrà giovedì 30 aprile allo Spazio Webo di Pesaro.. Il talk e il concerto dei Bloody Mary celebrano il biennio 1965-1966 dei Beatles.. Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 21:30, lo Spazio Webo di Pesaro, in via Gagarin 161, ospiterà la chiusura della stagione organizzata dall’associazione Seventy Mood con l’evento Rock Celebration Live & Talk: da Help a Revolver-60 anni di Beatles. L’appuntamento, che vede la collaborazione tra le realtà locali Seventy Mood e BeatleSenigallia, celebra un momento cruciale della storia musicale: il biennio 1965-1966. In quei dodici mesi, la band britannica visse una metamorfosi senza precedenti, trasformandosi da fenomeno pop di massa a pionieri assoluti della sperimentazione in studio, ridefinendo per sempre il concetto di album e influenzando i decenni a venire.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beatles, la metamorfosi sonora: viaggio tra Help! e Revolver

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