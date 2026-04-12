Benedetta Gaggioli, artista originaria di Pistoia, si appresta a pubblicare il nuovo album intitolato

La voce di Benedetta Gaggioli, artista nata a Pistoia, si prepara a una nuova evoluzione sonora con l’uscita del disco The Roots and the Blue, programmata per il 17 aprile. Il progetto segna un passaggio decisivo per l’interprete, che dopo un percorso accademico tra musica lirica e barocca, ha trovato nella produzione elettronica e nel rigore della composizione la chiave per un’espressione più viscerale e personale. Dalle sale del canto lirico all’autonomia dei sintetizzatori. Il percorso musicale di Gaggioli affonda le radici in una dimensione spontanea, iniziata fin dall’infanzia attraverso l’invenzione di brani e l’uso della voce come strumento primario di elaborazione emotiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla lirica ai sintetizzatori: la metamorfosi sonora di B. Gaggioli

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