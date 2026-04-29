Bayern-PSG delirio da 9 reti | Kane orgoglioso del recupero folle

Nella partita tra Bayern e PSG, le squadre hanno segnato complessivamente nove reti, con il PSG che ha vinto 5-4 dopo un recupero dal 5-2 del Bayern. Harry Kane, uno dei protagonisti, ha mostrato soddisfazione per il recupero vissuto. La sfida si è conclusa con il PSG che ha ottenuto la vittoria nel match di andata, lasciando aperta la qualificazione in vista del ritorno in casa.

? Cosa sapere Il PSG batte il Bayern per 5-4 dopo il recupero del 5-2 bavarese.. Harry Kane punta sulla reazione del gruppo in vista del ritorno in casa.. Il Bayern ha perso per 5-4 contro il Psg in una sfida da nove reti, ma Harry Kane ha espresso grande orgoglio per la reazione mostrata dal gruppo dopo essere stati inseguiti da un distacco di tre gol. Dopo essersi trovati in svantaggio per 5-2, i bavaresi sono riusciti a colmare il gap raggiungendo il pareggio, un recupero che accende le speranze in vista del ritorno in casa previsto per la prossima settimana. Il centravanti tedesco, che si assume sempre la responsabilità di calciare i rigori, ha definito l’incontro una battaglia folle e ha sottolineato come il segreto della squadra risieda nella dedizione costante durante gli allenamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bayern-PSG, delirio da 9 reti: Kane orgoglioso del recupero folle Fc Bayern Vs PSG Semi Final Leg 1 Prediction | #football Notizie correlate PSG supera il Bayern in un’incredibile semifinale di Champions League da nove reti.PSG supera il Bayern in un’incredibile semifinale di Champions League da nove reti. L’allenatore del Bayern rivendica Harry Kane prima della sfida di Champions League contro il PSG: “Quella qualità è stata sottovalutata in Inghilterra”2026-04-27 23:52:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Altri aggiornamenti Si parla di: Kvaradona si accende a Parigi per la grande notte Champions. Psg e Bayern danno spettacolo al Parco dei Principi: la spunta Luis Enrique con il duo Kvara-DembeleLa gara d'andata delle semifinali di Champions League la portano a casa i parigini con un pirotecnico 5-4: restano vive le speranze dei bavaresi ... tuttosport.com Psg-Bayern: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions LeaguePrimo atto della semifinale al Parco dei Principi: gli uomini di Luis Enrique attendono i campioni di Germania di Kompany ... tuttosport.com