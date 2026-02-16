Gran Galà della Croce Rossa | una serata di festa per sostenere i futuri chef dell' Artusi

Il Gran Galà della Croce Rossa ha riunito venerdì 13 marzo studenti, volontari e appassionati di cucina nella sala dei ricevimenti dell’Istituto Alberghiero Artusi di Forlimpopoli, dove si è svolta una serata dedicata a raccogliere fondi per i giovani chef del futuro. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui rappresentanti delle istituzioni locali e appassionati di gastronomia, che hanno assistito a un'asta di piatti preparati dagli studenti. L'evento mira a sostenere i corsi di formazione professionale e a offrire opportunità pratiche ai giovani interessati alla cucina.

Venerdì 13 marzo, presso la sala dei ricevimenti dell’istituto alberghiero Artusi di Forlimpopoli si è tenuto il tradizionale Gran Galà Cri del comitato di Forlimpopoli - Bertinoro. “Un grazie va alle istituzioni come sempre presenti alle attività del comitato e alle tantissime persone che hanno deciso di affiancare Cri nel sostegno agli studenti dell'Istituto alberghiero - scrivono gli organizzatori -. L'intero incasso, infatti, è destinato all’ampliamento dell’offerta formativa delle ragazze e ragazzi dell’Istituto”. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Forlitoday.it Croce Rossa, una serata di tombole e intrattenimento con la performance della scuola Dance Dream Lo chef Davide Oldani firma il menù della serata di gala al termine della Prima della Scala Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gran Galà della Croce Rossa: una serata di festa per sostenere i futuri chef dell'Artusi; Gran Galà di Beneficenza CRI | Venerdì 13 febbraio 2026; Gran Galà CRI, serata di solidarietà all’Istituto Artusi; Capitolo Bni, cena di Gala per la Croce Rossa: raccolti 5.000 euro ad Alessandria. Gran Galà CRI, serata di solidarietà all’Istituto ArtusiIl ricavato dell’evento organizzato dal comitato di Forlimpopoli-Bertinoro della Croce Rossa Italiana destinato ad ampliare l’offerta formativa per gli studenti ... forli24ore.it L'omaggio di stile a Grace Kelly illumina il Galà della Croce RossaÈ uno degli eventi più attesi di tutto il Principato di Monaco, occasione mondana che raccoglie celeb e nomi noti del jest set internazionale per una buona, anzi ottima, causa: stiamo parlando del ... grazia.it Gran Galà dell'Alta Fedeltà di Roma 2026 Una celebrazione della musica, della donna e del piacere di condividere la musica insieme. Anche quest’anno la Donna è protagonista dell’evento, al centro di un racconto che unisce musica, cultura e sensibilità. - facebook.com facebook