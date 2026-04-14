A Cosenza, nella Cattedrale, si è svolto un concerto dedicato ai 450 anni del miracolo della Madonna del Pilerio, che si è trasformato anche in un evento di solidarietà. L'iniziativa ha avuto come scopo la raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana. La serata ha visto la partecipazione di musicisti e pubblico, con l’obiettivo di unire musica e azioni di aiuto sociale.

La musica ha trovato una nuova dimensione di utilità sociale nella Cattedrale di Cosenza, dove un concerto dedicato alla celebrazione dei 450 anni del miracolo della Madonna del Pilerio (1576–2026) si è trasformato in una raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra il Think Tank Trust e il Comitato di Cosenza della Croce Rossa, ha la partecipazione di numerosi volontari nella piazza del Duomo, legando la memoria storica di un evento religioso millenario a un impegno civile immediato verso le fragilità del territorio. L’armonia come strumento di supporto sociale e cittadinanza attiva. Il progetto, voluto da Luigi Spadafora in qualità di segretario generale del Think Tank Trust e volontario della Croce Rossa, ha cercato di trasformare l’espressione artistica in un atto di cura verso la collettività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza, musica e solidarietà: il concerto per la Croce Rossa

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