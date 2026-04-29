Da questa sera, alle 21:30, su Canale 5 prende il via “Tim Battiti Live Spring”, uno speciale evento musicale che si svolge da piazza Trento Trieste. La trasmissione, in prima serata, presenta le esibizioni di vari artisti e prende il nome di un festival molto seguito. La programmazione si concentra sulla stagione primaverile e si svolge nel contesto di un appuntamento che si ripete annualmente.

Al via da oggi, in prima serata su Canale 5, ’Tim Battiti Live Spring’, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, scelta come sede d’elezione per il debutto del nuovo format primaverile di Mediaset, nel corso della prima puntata saliranno sul palco: Tommaso Paradiso, Annalisa, Sal Da Vinci, Emma, Rkomi, Geolier, Fedez e Masini, Sayf, Ditonellapiaga, Serena Brancale, Levante, Delia, Ernia, Luchè, Francesco Renga, Noemi, Cioffi, Fabio Rovazzi, Lda e Aka7even, Bresh, Tredici Pietro e Mara Sattei. Nelle...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Battiti Live Spring ci siamo. Da piazza Trento Trieste a Canale 5

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Ferrara conquista la TV: Battiti Live Spring arriva su Canale 5Il palcoscenico musicale di Ferrara si sposta dalle strade ai televisori nazionali.

Approfondimenti e contenuti

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Michelle Hunziker a Battiti Live Spring, la casa a CityLife: la parete dedicata alle figlie, le sedie da 400 euro l'una, gli armadi scomposti e il terrazzo su MilanoMichelle Hunziker conduce con Alvin la prima edizione di Tim Battiti Live Spring, lo spin-off primaverile del festival musicale. Il palco è quello di Ferrara, dove si alternano alcuni ... leggo.it

'Tim Battiti Live Spring' al via il 29 aprile su Canale 5 con Hunziker e AlvinMichelle Hunziker e Alvin conducono da Ferrara la nuova edizione primaverile di 'Tim Battiti Live Spring' su Canale 5 ... it.blastingnews.com

Al via dal 29 aprile su Canale 5 #TIMBattitiLiveSpring con Michelle Hunziker e Alvin. Sul palco Geolier, Annalisa, Fedez, Emma e tanti altri x.com

Il cast della prima puntata del “Tim Battiti Live Spring”, in onda domani sera su Canale 5. - facebook.com facebook