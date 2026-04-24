Battiti Live Spring 2026 quando inizia su Canale 5 | cast cantanti e conduttori

È stata annunciata la data di inizio di Battiti Live Spring 2026 su Canale 5. La nuova edizione del festival musicale, che segue la versione estiva, si svolgerà in primavera e sarà condotta da Michelle Hunziker e Alvin. Il cast dei cantanti coinvolti e le date precise della trasmissione non sono ancora state rese note. La trasmissione sarà trasmessa sulla rete principale del gruppo televisivo.

Cresce l’attesa per la prima edizione di Battiti Live Spring 2026, il format musicale di successo che, dopo la versione estiva, approda in tv con una versione primaverile affidata alla conduzione di Michelle Hunziker e Alvin. Scopriamo insieme la data di partenza in tv e il cast di ospiti e cantanti. Battiti Live Spring 2026, quando in tv?. Ci siamo: da mercoledì 29 aprile 2026 al via in prima serata su Canale 5 la nuova versione del “ Battiti Live Spring 2026 “, la speciale edizione primaverile del popolare festival musicale condotto da Michelle Hunziker affiancata da Alvin. Tre puntate realizzata nella splendida cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara con la partecipazione di grandissimi nomi della musica italiana, ma anche emergenti.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Battiti Live Spring 2026, quando inizia su Canale 5: cast, cantanti e conduttori Notizie correlate Battiti Live Spring: conduttori, cast, quando iniziaIl prossimo weekend verrà registrato Battiti Live Spring da Ferrara, a condurre Michelle Hunziker e Alvin. Battiti Live 2026 Spring con Michelle Hunziker su Canale 5: cast, cantanti ed anticipazioniCon l’arrivo della primavera e della stagione estiva la musica torna protagonista in tv con Battiti Live 2026 in versione “Spring“. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tim Battiti Live Spring, lo show registrato a Ferrara andrà in onda il 29 aprile; Battiti Live Spring 2026, svelati i 52 cantanti in scaletta; Dalla piazza alla tv: Mediaset annuncia le date delle puntate su Canale 5 di Battiti Live Spring; Tim Battiti Live Spring: ecco quando andrà in onda l’evento registrato a Ferrara. Tim Battiti Live Spring, lo show registrato a Ferrara andrà in onda il 29 aprileSarà trasmesso in prima serata il prossimo 29 aprile su Canale 5, Tim Battiti Live Spring, lo show musicale registrato a Ferrara che porterà sul piccolo schermo tre serate di grande musica e spettacol ... fm-world.it Michelle Hunziker presenta Tim Battiti live spring«Ho ritrovato l’emozione delle piazze come ai tempi del Festivalbar» racconta. E su Canale 5 condurrà anche Super karaoke ... sorrisi.com Michelle Hunziker : affiancata da Alvin, Dalla piazza alla tv: Mediaset annuncia su Canale 5 di Battiti Live Spring , Artisti e pubblico protagonisti dell’evento. Dopo il successo in piazza Trento e Trieste, Battiti Live Spring sbarca in tv. Per chi c’era e vuole rivivere - facebook.com facebook