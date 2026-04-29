Battiti Live Spring 2026 | quante puntate durata quando finisce

Battiti Live Spring 2026 debutta su Canale 5 il 29 aprile alle ore 21. La trasmissione prevede un totale di puntate trasmesse settimanalmente, senza indicare con precisione il numero totale. La durata di ogni episodio non è specificata, ma si tratta di uno show che accompagna gli spettatori per diverse settimane. La programmazione si conclude prima dell’estate, anche se il giorno esatto di fine non è stato comunicato.

Quante puntate sono previste per Battiti Live Spring 2026? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 29 aprile 2026 alle ore 21.30 con la conduzione di Michelle Hunziker ed Alvin. In tutto sono previste tre puntate. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Ecco la programmazione completa. Quanto dura (durata) ogni puntata di Battiti Live Spring 2026? Appuntamento in prima visione dal 29 aprile 2026 alle ore 21.30 con la conduzione di Alvin e Michelle Hunziker. Lo show ha una durata di circa due ore e mezzo, pubblicità incluse. Sono in tutto 52 gli artisti nel cast di Battiti Live Spring 2026.🔗 Leggi su Tpi.it

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