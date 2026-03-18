A primavera inoltrata, Canale 5 trasmette la nuova edizione di Battiti Live 2026 in versione “Spring”. La trasmissione vede la conduttrice Michelle Hunziker al timone e presenta un cast di cantanti che si esibiranno durante le serate. Sono state annunciate alcune anticipazioni sui nomi degli artisti che parteciperanno alla manifestazione musicale. La programmazione si concentra sulla ripresa delle esibizioni live in tv.

Con l’arrivo della primavera e della stagione estiva la musica torna protagonista in tv con Battiti Live 2026 in versione “ Spring “. Lo show musicale è in arrivo nei prossimi mesi con la conduzione affidata a Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Scopriamo insieme i primi nomi del cast dei cantanti, le tappe e le date di registrazione. Battiti Live 2026, le tappe dello show musicale con Michelle Hunziker. La versione “ spring ” del Battiti Live 2026 sta per iniziare. La nuova edizione si preannuncia davvero imperdibile con una nuova coppia di conduttori: a cominciare da Michelle Hunziker che arriva al timone del festival musicale diventato oramai un appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Battiti Live 2026 Spring con Michelle Hunziker su Canale 5: cast, cantanti ed anticipazioni

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