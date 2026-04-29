Battiti Live Spring 2026 | la location dello show musicale di Canale 5

Il programma musicale Battiti Live Spring 2026 andrà in onda su Canale 5 a partire dal 29 aprile 2026, alle ore 21, con la conduzione di Michelle Hunziker e Alvin. La trasmissione si svolgerà in una location ancora non ufficializzata, ma l’episodio di apertura sarà trasmesso in prima visione televisiva. La programmazione prevede diverse puntate che verranno trasmesse nel corso della stagione primaverile.

Qual è la location di Battiti Live Spring 2026? Lo show musicale va in onda su Canale 5 dal 29 aprile 2026 con Michelle Hunziker e Alvin in prima visione alle ore 21.30. In tutto sono previste tre prime serate. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Sul palco alcuni tra i cantanti più in voga del momento, che dominano le classifiche. Dei 30 Big in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ben 25 fanno parte del cast di Battiti Live Spring 2026. Tra questi anche il vincitore Sal Da Vinci e il secondo classificato Sayf. Ci sarà anche il vincitore delle Nuove Proposte Nicolò Filippucci. Ecco la programmazione completa.🔗 Leggi su Tpi.it

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