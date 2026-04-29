Battisti reloaded Srena Grittani 4tet
A SPAZIOleARTI la musica è emozione Sabato 9 MAGGIO – h 21,00SERENA GRITTANI 4TET"BATTISTI RELOADED" Serena Grittani voce Bruno Montrone pianoGianluca Aceto basso elettrico Mimmo Campanale batteria Un viaggio appassionante che rende omaggio ad una leggenda della musica, Lucio Battisti, tra.🔗 Leggi su Baritoday.it
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