Conosci Mia Cugina? 4tet – The Italian Swing

Il 18 aprile il Pasquino Art Center di Trastevere ospita , uno swing show a trecentosessanta gradi che riporta in vita il sound italiano degli anni ’30, ’40 e ’50. Con oltre 1000 concerti all’attivo e un’intensa attività internazionale, il gruppo si è esibito in location prestigiose come il Blue Note Milano, la Casa del Jazz e festival di rilievo come Umbria Jazz. Dopo il successo degli album The Italian Swing Vol. 1 e Vol. 2 (Ed. LaPop), con la partecipazione di artisti come Memo Remigi ed Enrico Pieranunzi, la band è attualmente impegnata nella promozione del nuovo progetto discografico Swing Hype. 🔗 Leggi su Romatoday.it

