Promozione Lucana | L’Invicta Matera vince 3-2 con una tripletta di Grittani e allunga in classifica

L’Invicta Matera ha battuto l’Ideale Montescaglioso 3-2 grazie a una tripletta di Grittani. La vittoria permette alla squadra di allungare in classifica nel campionato di Promozione Lucana. Grittani ha deciso il risultato con un’ottima prestazione, segnando tutti i tre gol. La partita si è disputata ieri pomeriggio allo stadio Comunale, davanti a un pubblico numeroso.

L’Invicta Matera Allunga in Promozione Lucana: Tripletta di Grittani e Vittoria Contro l’Ideale Montescaglioso. Matera, 16 febbraio 2026 – L’Invicta Matera consolida la sua leadership nel campionato di Promozione Lucana superando l’Ideale Montescaglioso in un match combattuto terminato 3-2. Decisiva la tripletta di Grittani, che ha infiammato lo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e proietta la squadra materana verso un finale di stagione sempre più promettente. Inizio Shock e Reazione Ospite. L’incontro, valido per la 23ª giornata, ha visto l’Invicta Matera imporsi fin dai primi istanti. Già al 2° minuto, Grittani ha sbloccato il risultato, scatenando l’entusiasmo dei tifosi di casa.🔗 Leggi su Ameve.eu L’Inter vince a Parma e allunga in testa alla Serie A! Il Napoli frena: risultati e classifica Nella 19ª giornata della Serie A, l’Inter si impone a Parma, consolidando la propria posizione in testa alla classifica. Il Napoli allunga classifica e infermeria. Vince nella partita giocata peggio (it’s the football, stupid) Il Napoli prosegue la sua marcia in classifica, rafforzando la posizione nonostante le difficoltà evidenti in campo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Promozione Lucana, il riassunto della 22° giornata. L'Invicta pareggia, il Pietragalla perde e la classifica si accorcia ancora; Calcio, Promozione Lucana, 23^ giornata, capolista Invicta Matera sfida Ideale Montescaglioso al XXI Settembre-Franco Salerno, mister Glionna presenta il match; Promozione Lucana, 22ª giornata: tra sogni di vertice e battaglie per la salvezza, un turno che può cambiare tutto; Calcio, Promozione Lucana, 22^ giornata, Murese frena la capolista Invicta Matera: 1-1 allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno. Promozione lucana, cade la capolista: ACS 09 batte l’Invicta MateraCon il gol di Santiago al 21’ della ripresa, l’ACS 09 Sant’Arcangelo batte la capolista Invicta Matera e riapre il campionato. Non fallisce l’occasione il Pietragalla, che supera 3-2 il Comprensorio B ... lasiritide.it In Promozione lucana infarto per un allenatore, 'ora sto meglio'Ragazzi, tranquilli, l'intervento è andato bene. Dovrete sopportarmi ancora. Così ieri, in tarda serata, Mimmo Sportelli, allenatore dell'Invicta Matera, squadra impegnata nel campionato di ... ansa.it La Basilicata si prende la scena a Milano e lo fa anche attraverso la voce di Arisa. Secondo quanto riportato dall’ANSA, la cantante lucana ha annunciato alla Bit - la Borsa Internazionale del Turismo, tra i principali appuntamenti dedicati alla promozione dei facebook CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, 22^ GIORNATA, MURESE FRENA LA CAPOLISTA INVICTA MATERA: 1-1 ALLO STADIO XXI SETTEMBRE-FRANCO SALERNO x.com