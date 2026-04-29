Batterie vernici e calcinacci | scovate maxi aree di rifiuti a nord est di Roma Scattano le denunce

Nella zona nord-est di Roma, i carabinieri forestali hanno scoperto vaste aree di discariche abusive contenenti batterie, vernici, calcinacci, elettrodomestici e altri rifiuti speciali. Sono state identificate diverse condotte di abbandono illegale di rifiuti che coinvolgono sia aziende che privati cittadini. Sono state avviate le procedure per le denunce a carico di coloro che hanno praticato queste attività illecite.

Scarti edili, batterie esauste, vecchi elettrodomestici e rifiuti speciali. Siamo nell'area della provincia nord est di Roma dove i carabinieri forestali hanno stretto il cerchio contro le condotte illecite di abbandono di rifiuti riconducibili sia ad aziende sia a privati cittadini. Cinque gli.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Nuovo maxi cantiere a Roma Nord: strade chiuse e sensi unici. Ecco dove scattano i divietiUn nuovo cantiere per mettere in sicurezza il fabbisogno idrico di un milione di romani, ma con un conto salato da pagare per la viabilità del... Bruciano i rifiuti invece di smaltirli, scattano tre denunceI Carabinieri della stazione di Ro Ferrarese, nei giorni scorsi, hanno denunciato alla Procura estense tre persone (56, 49 e 19 anni) per combustione...