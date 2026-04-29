In un nuovo progetto, le batterie di smartphone e gli scarti di legno vengono raccolti e trasformati in componenti per le batterie del futuro. La crescente domanda di dispositivi elettronici ha portato a un aumento della produzione di batterie e di rifiuti di legno, spingendo le aziende a sviluppare soluzioni di riciclo innovative. Questa iniziativa mira a riutilizzare materiali di scarto per creare nuove fonti di energia, riducendo l’impatto ambientale.

La crescita costante dell’elettronica di consumo ha trasformato dispositivi come gli smartphone in oggetti di uso quotidiano sempre più rapidamente sostituibili. Questo ricambio continuo ha però un costo meno visibile, legato alla gestione dei rifiuti che ne derivano: le batterie, in particolare, rappresentano una delle componenti più delicate poiché contengono metalli come nichel e cobalto, fondamentali per le tecnologie energetiche ma complessi da recuperare e potenzialmente dannosi se dispersi nell’ambiente. Contestualmente, esistono altri flussi di scarto meno noti ma altrettanto rilevanti: la lignina, ad esempio, è un sottoprodotto naturale della lavorazione del legno utilizzato nelle industrie della carta e dei biocarburanti.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Batterie di smartphone e scarti del legno: la Cina li trasforma nelle batterie del futuro

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