QuantumScape | avviata la produzione pilota di batterie allo stato solido per l’auto elettrica del futuro

La società QuantumScape ha avviato ufficialmente la produzione pilota di batterie allo stato solido, chiamata “Eagle Line”. La nuova linea di produzione rappresenta un passo importante verso l’arrivo delle auto elettriche con questa tecnologia, che potrebbe cambiare il modo di muoversi già nei prossimi anni. Ora si aspetta solo di vedere come questa fase pilota si tradurrà in veicoli commerciali.

QuantumScape: la produzione pilota delle batterie allo stato solido è realtà. La società QuantumScape ha inaugurato la sua linea di produzione pilota, denominata “Eagle Line”, per le batterie allo stato solido, aprendo una nuova fase nello sviluppo di questa tecnologia rivoluzionaria destinata a trasformare il settore automotive entro la fine del decennio. L’avvio della produzione, avvenuto il 4 febbraio 2026, segna un passo avanti significativo per l’azienda californiana e per i suoi partner, tra cui il Gruppo Volkswagen, che vedono in queste batterie una soluzione chiave per l’elettrificazione del futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu

