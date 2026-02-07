’Battaglia’ legale sul marmo Ricorso al Consiglio di Stato per la società Fantiscritti

La società Fantiscritti ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, proseguendo una lunga disputa legale sul marmo. Mentre la sindaca Serena Arrighi parla di risultati positivi e regole chiare, alcuni industriali continuano a opporsi, scegliendo la strada delle cause giudiziarie. La tensione tra le parti rimane alta, e ora si attende la decisione della magistratura.

E se sul Tavolo del marmo la sindaca Serena Arrighi parla di grandi risultati e "regole certe", una parte di industriali continua ad opporsi e ricorre alle carte bollate. Stavolta a portare palazzo civico davanti al Consiglio di Stato è la società Fantiscritti, che si oppone anche contro la Regione e Arpat. La questione riguarda l’impugnazione della sentenza 19202025, con la quale il giudice amministrativo ha confermato la legittimità della determinazione 8232020. Tale atto dirigenziale conteneva il diniego all’autorizzazione del progetto di coltivazione per la cava numero 87, respingendo il precedente ricorso della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Battaglia’ legale sul marmo. Ricorso al Consiglio di Stato per la società Fantiscritti Approfondimenti su Fantiscritti Battaglia Cannabis, il Consiglio di Stato accoglie ricorso delle aziende: “Possono vendere l’olio di Cbd”. La battaglia giudiziaria 2 anni Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso delle aziende, sancendo la possibilità di vendere l’olio di CBD, il principio attivo della canapa privo di effetti stupefacenti. White list antimafia, Consiglio di Stato conferma stop: respinto ricorso di società edile casertana Il Consiglio di Stato ha confermato il rifiuto della Prefettura di Caserta di iscrivere una società edile alla white list antimafia, respingendo il ricorso presentato dall’azienda. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Fantiscritti Battaglia Argomenti discussi: ’Battaglia’ legale sul marmo. Ricorso al Consiglio di Stato per la società Fantiscritti. La battaglia legale tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé non è ancora finita: il calciatore ha inviato un ufficiale giudiziario nella sede del club, che ora ha 8 giorni di tempo per versare i 5,9 milioni di euro previsti dalla sentenza di dicembre 2025 (1/4 x.com Nessuna agevolazione per i dipendenti dell'Inps e dell'ospedale. Si profila una lunga battaglia legale facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.