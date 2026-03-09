Passeggiata notturna nel borgo di Gesualdo

Una passeggiata notturna nel borgo di Gesualdo permette di scoprire le sue strade più tranquille e meno affollate, mentre il cielo si scurisce e le luci dei lampioni si accendono. Si attraversano vicoli silenziosi, si attraversano archi antichi e si osservano cortili nascosti e palazzi storici. Il castello che sovrasta il centro si distingue chiaramente nell’oscurità.

Una camminata serale nel cuore di uno dei borghi più caratteristici dell’Irpinia: Gesualdo. Con il calare della notte, il paese si mostra nella sua atmosfera più autentica, tra vicoli silenziosi, archi, cortili nascosti, palazzi storici e il castello che domina il centro abitato. Accompagnati dal grande narratore Aldo Zarra, avremo la possibilità di: - cercare simboli nascosti, lasciandoci condurre dallo stupore. Ogni dettaglio architettonico diventa un segno da decifrare, un sussurro del passato che chiede di essere ascoltato. - visitare l'azienda "Biolea Benessere" dove il proprietario Raffaele Forgione ci darà alcune nozioni di fitoterapia e fitocosmesi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: San Valentino nel borgo campano: passeggiata romantica tra cuori e tunnel d’amore. Luna piena d'inverno: passeggiata notturna a Monte PellegrinoPrezzo 15 euro | Giovani nati fino al 2000 (8–25 anni): 10 euro | La quota comprende: escursione guidata; assicurazione RCT, divulgazione astronomica... Tutti gli aggiornamenti su Passeggiata notturna Argomenti discussi: Eventi segnalati dai Comuni. Arzachena, prosegue Cannigione Experience: la passeggiata notturnaSembra aver avuto un grande successo il trekking urbano Cannigione Experience, iniziato mercoledì scorso per la prima volta, su iniziativa degli assessori Claudia Giagoni e Giovanni Carta. A fare da ... unionesarda.it Il viaggio fantastico di Rodari: magia, natura, sport e arte nel borgo e al bosco di ManzianaDa domani 23 maggio a domenica 25 grandi e piccoli potranno vivere a Manziana tre giorni di avventure tra pupazzi notturni, teatri itineranti, pedalate nel bosco, letture incantate e concerti nel ... ilmessaggero.it