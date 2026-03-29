Basket femminile - Settore giovanile Bieffe Porcari al torneo di Pesaro Quattro team gialloblu in gara

Il settore giovanile di basket femminile si prepara a partecipare al torneo di Pesaro, in programma dal 3 al 6 aprile. La squadra Bieffe Porcari schiera quattro formazioni, che prenderanno parte alla competizione nazionale di Pasqua, considerata uno degli appuntamenti principali per le giovanili in Italia.

Un sapore particolare. Il Bieffe Porcari, con quattro formazioni, ritorna a Pesaro per il torneo di Pasqua, dal 3 al 6 aprile, il clou nazionale a livello giovanile. La memoria riparte da quel 2014, indelebile nella storia gialloblu. In quell’occasione la squadra "Esordienti" (classe 2002-2003) scese sul parquet pochi mesi dopo la tragica scomparsa della giovane giocatrice Margherita Tocchini, alla quale fu intitolato il torneo e le ragazze di Porcari onorarono quel ricordo vincendolo. In prima fila le ragazze dell’Under 19. Sotto lo sguardo attento di coach Simona Querci e dell’assistente Valentina Volpini, il gruppo – formato da Melissa... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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