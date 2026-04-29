Si gioca questa sera alle 21 al Palagenova di San Giovanni Valdarno la seconda gara dei playoff di basket tra il Ms Synergy Valdarno e la Libertas. La squadra ospite arriva a questo incontro dopo aver vinto la prima sfida domenica scorsa al Palatagliate con il punteggio di 73-61. La partita rappresenta l’occasione per entrambe le formazioni di consolidare o recuperare terreno nella serie.

Gara due dei playoff per la Libertas, che arriva a questo appuntamento forte della vittoria nel primo confronto di domenica scorsa al Palatagliate per 73-61 i biancorossi affronteranno questa sera alle 21 al Palagenova di San Giovanni Valdarno il Ms Synergy Valdarno. Sarà una sfida importante per i ragazzi di Piochi, che in caso di vittoria accederebbero alla fase successiva senza il bisogno di dover giocare sabato 2 maggio alle 21.15 al Palatagliate per gara tre. "Sarà una gara due molto importante – ha commentato Piochi – e dopo la vittoria di gara uno sarà sicuramente necessario sistemare alcune cose perché mi aspetto una partita totalmente diversa da parte loro rispetto a quella di domenica scorsa".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basket: sfida di gara due dei playoff. Libertas sul parquet del Ms Synergy Valdarno

Notizie correlate

BASKET: nella divisione regionale 3 gara condizionata dalle assenze per infortuni e squalifiche. Un’Audax rimaneggiata costretta ad alzare bandiera bianca sul parquet di PorcariNiente blitz per l’Audax che a Porcari è sconfitta 55-50 (parziali 16-13, 34-23, 38-38) nella terza giornata di ritorno della seconda fase (girone L)...

Sky Walkers sul parquet del Palatagliate per continuare a inseguire i playoffDopo la sconfitta esterna contro il Centro MInibasket Carrara lo Sky Walkers torna a giocare al Palatagliate questo sera alle 18.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Basket: sfida di gara due dei playoff. Libertas sul parquet del Ms Synergy Valdarno; DR1 basket, Polisportiva Galli e Synergy pronte ad affrontare il primo turno dei playoff; Basket. Playoff al via. In via Austria. Gea-Advinser; Serie DR1 maschile: play-off, gara uno. Libertas-Synergy al Palatagliate. Piochi: Oggi un avversario forte.

Basket: sfida di gara due dei playoff. Libertas sul parquet del Ms Synergy ValdarnoGara due dei playoff per la Libertas, che arriva a questo appuntamento forte della vittoria nel primo confronto ... lanazione.it

Basket - Serie B» femminile: ultima di regular season. Le Mura oggi riceve Valdarno. Pistolesi: Chiudere in bellezza»Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net

L'angolo di coach Piochi di Libertas Basket Lucca sul match con Synergy Basket Valdarno - facebook.com facebook