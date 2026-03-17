BASKET | nella divisione regionale 3 gara condizionata dalle assenze per infortuni e squalifiche Un’Audax rimaneggiata costretta ad alzare bandiera bianca sul parquet di Porcari

Nella terza giornata di ritorno della divisione regionale 3 di basket, l’Audax ha subito una sconfitta sul campo di Porcari con il punteggio di 55-50. La squadra, indebolita da assenze causate da infortuni e squalifiche, ha dovuto rinunciare a diverse pedine e non è riuscita a conquistare il risultato sperato. I parziali della partita sono stati 16-13, 34-23 e 38-38.

Niente blitz per l’Audax che a Porcari è sconfitta 55-50 (parziali 16-13, 34-23, 38-38) nella terza giornata di ritorno della seconda fase (girone L) della Divisione regionale 3 di basket. Tra infortuni e squalifiche la squadra di coach Paolo Gallerini arriva in Lucchesia in formazione rimaneggiata, con solo nove giocatori a referto, prova a portare a casa i due punti in palio, ma alla fine deve arrendersi, non senza qualche rammarico. Il primo quarto è equilibrato e i carraresi lo chiudono a -3, ma nella seconda frazione i locali alzano la pressione e con un parziale negativo di 18-10, a metà gara il ritardo dei gialloazzurri sale a -11.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - BASKET: nella divisione regionale 3 gara condizionata dalle assenze per infortuni e squalifiche. Un’Audax rimaneggiata costretta ad alzare bandiera bianca sul parquet di Porcari Articoli correlati Basket divisione regionale 3. Warriors più forti. Audax battuta. Pesanti i tiri da fuoriIl veleno è nel finale per l’Audax che nella partita casalinga della seconda giornata della seconda fase della divisione regionale 3 di basket,... Leggi anche: Basket Nella Divisione regionale 1. Esame Monsummano per i Legends di Rossi: "In campo i lunghi» Tutto quello che riguarda BASKET nella divisione regionale 3 gara... Temi più discussi: Basket divisione regionale 3. Warriors più forti. Audax battuta. Pesanti i tiri da fuori; Pistoia Basket junior, prima gioia per l’under 17 nell’Interzona, ko per l’Under 19; Basket: Nella Divisioine regionale 3. Massa insegue il quinto successo consecutivo. Trasferta delicata in casa dei Warriors Lucca; Basket divisione regionale 1. Disfatta Legends. Sconfitta a Pisa. Rossi si dimette. BASKET: nella divisione regionale 3 gara condizionata dalle assenze per infortuni e squalifiche. Un’Audax rimaneggiata costretta ad alzare bandiera bianca sul parquet di PorcariNiente blitz per l’Audax che a Porcari è sconfitta 55-50 (parziali 16-13, 34-23, 38-38) nella terza giornata di ritorno ... sport.quotidiano.net Basket divisione regionale 3. Warriors più forti. Audax battuta. Pesanti i tiri da fuoriIl veleno è nel finale per l’Audax che nella partita casalinga della seconda giornata della seconda fase della divisione ... msn.com Il Passo Eclano cala il tris, l'Audax sprofonda Leggi qui: https://www.informazionesei.it/il-passo-eclano-cala-il-tris-laudax-sprofonda - facebook.com facebook 9’ Gol de Audax Italiano. Giovani Chiaverano. #AudaxItaliano 2-0 #Concepción #EsoQueNosUne #LigadePrimeraMercadoLibre x.com