Gli Sky Walkers tornano in casa al Palatagliate questa sera alle 18 per affrontare la partita contro il Centro Minibasket Carrara. La squadra ha appena subito una sconfitta in trasferta e cerca punti importanti per mantenere vive le speranze di playoff. L'incontro si svolge in un momento cruciale della stagione, con entrambe le formazioni impegnate a raccogliere vittorie per i rispettivi obiettivi.

Dopo la sconfitta esterna contro il Centro MInibasket Carrara lo Sky Walkers torna a giocare al Palatagliate questo sera alle 18.30 per affrontare il Cosmocare Cus Pisa. I ragazzi di Nalin non stanno attraversando un momento facile, arrivano infatti da quattro sconfitte consecutive con l’ultima vittoria che risale al 26 febbraio in casa contro Calcinaia. Il roster amaranto nonostante buone prestazioni non ha raccolto quanto avrebbe meritato ed in classifica è scivolata al settimo posto, il penultimo per centrare un posto nei playoff. Sarà una partita molto insidiosa perché Cus Pisa cercherà di conquistare i due punti per provare a centrare la salvezza diretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sky Walkers sul parquet del Palatagliate per continuare a inseguire i playoff

Articoli correlati

Sky Walkers riparte. Stasera sfida ViareggioDopo una lunga pausa riprende il campionato per lo Sky Walkers, che questa sera alle 21,15 al Palatagliate affronterà l’Ottica Centro Visione Vela.

Leggi anche: I ragazzi dello Sky Walkers sconfitti di misura

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sky Walkers

Discussioni sull' argomento Gea, turno infrasettimanale per le prime squadre contro Donoratico e Chimenti Livorno; CESTISTICA. Il PalaBorelli il fortino per continuare la corsa play off; Tripudio in casa Gea, vittoria in Divisione regionale con quattro turni di anticipo; Divisione 1 maschile. La Gea a Donoratico. Se vince è promossa.

Grande prestazione dei Mini Scoiattoli 2018 contro Skywalkers: ottime collaborazioni, gioco di squadra e, come sempre, tanto divertimento facebook