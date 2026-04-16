Baskin Oleggio Junior Basket | la squadra Bianca vola ai playoff la Rossa sfiora l' impresa

Due squadre baskin di Oleggio Junior Basket si sono confrontate in una fase decisiva del campionato: mentre quella Bianca ha ottenuto la qualificazione ai playoff, la Rossa è stata esclusa di poco. La partita ha visto entrambe le formazioni impegnate in un match intenso, con la squadra Bianca che ha concluso la stagione con un risultato positivo, mentre la Rossa ha sfiorato l’impresa senza riuscire a qualificarsi.

Una squadra qualificata per i playoff e una esclusa per un soffio. Questo in breve il riassunto delle due squadre baskin targate Oleggio Junior Basket. Proprio così, ricordiamo che da questa stagione 20252026 le squadre sono due e per un motivo molto importante: nell'arco di sei anni gli atleti.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate B Interregionale: Oleggio sfiora l’impresa, sconfitta all’ultimo secondo a Bergamo.Agonia a Bergamo: l’Oleggio Basket sfiora l’impresa, KO al buzzer beater L’Oleggio Magic Basket è stata sconfitta 64-61 dalla BluOrobica Bergamo in... Speed skating, Lorenzo Minari sfiora la top ten sui 1500 ai Mondiali JuniorAlla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, si aprono i Mondiali junior 2026 di speed skating: nella prima giornata vengono assegnati i titoli sui...